Pachuca anuncia a Edwin Cardona como fichaje, pese a que el jugador lo desmiente

Pachuca había anunciado oficialmente a Edwin Cardona como refuerzo en sus redes sociales, pero el mediocampista aseguró en zona mixta, después del partido amistoso ante España, que ir a ese club no está en sus planes.

"Estoy muy agradecido porque Pachuca se interesó en mí, pero hasta el momento mi familia y en lo personal no está en mis planes ir, estoy agradecido con ellos porque es un gran club, una gran institución, muy prestigiosa en México", dijo a Gol Caracol.

"No he arreglado nada, no tengo ningún acuerdo con nadie, es bueno aclarar esos temas porque lo hicieron oficial y nada", Agregó.

Entretanto Jesús Martínez, presidente del Pachuca, también se refirió a la situación del volante colombiano.