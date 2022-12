‘Panita, esta es mi historia’: Cuadrado presentó su libro y confesó detalles inéditos de su carrera

Juan Guillermo Cuadrado , quien cumple este miércoles 33 años, presentó su autobiografía ‘Panita, esta es mi historia’ en un evento realizado en la ciudad de Medellín. En ese libro cuenta los inicios de su carrera, cómo se consolidó en el fútbol europeo, pero también revela lo difícil que fue adaptarse en la liga italiana.

El volante de la Selección Colombia resaltó que la disciplina y la perseverancia han sido claves para lograr una exitosa carrera en el fútbol.

“Es fácil llegar, eso es el 1%. El 99% es permanecer. Dios me dio talento y disciplina para alcanzar sueños y objetivos, que tenía desde pequeño”, dijo.

Cuadrado comentó que su llegada a Udinese, en Italia, luego de ser figura en el Medellín, “fue muy difícil” porque estaba constantemente en la tribuna o en el banco de suplentes.

“Fui muy difícil, yo no jugaba, era siempre en la tribuna. Fue totalmente diferente. Yo tenía en mi cabeza que no me iba a devolver e iba a demostrar el talento que Dios me ha dado”, contó.

Sin duda, la fe ha sido el camino para que Juan Guillermo Cuadrado tenga un equilibrio en su vida personal y futbolística.

“Todo empezó con una chispa cuando compartí con un exjugador con Juan Guillermo Ricaurte y Jackson Martínez. Asistí a un grupo y ahí fue donde se me sembró esa semilla. Cuando uno tiene una relación con Dios, todo es diferente”, relató.

Relación con Cristiano Ronaldo en Juventus

Cuadrado, reciente campeón de la Copa Italia, comentó que fue una temporada difícil con la Juventus y detalló el rol que cumple Cristiano Ronaldo en el equipo de Turín.

“La relación con Cristiano es buena, aprendo mucho con él. Es un profesional en todo el sentido de la palabra. Tiene en su cabeza que con trabajo se puede lograr grandes cosas”, mencionó.

Importancia de Radamel Falcao García en la Selección Colombia

La Selección Colombia afrontará los partidos de Eliminatorias Sudamericanas contra Perú y Argentina sin el capitán Falcao García.

Cuadrado resaltó la importancia de ‘El Tigre’, pero también comentó que el equipo nacional tiene grandes líderes como James Rodríguez y David Ospina.

“Debemos saber que todos somos importantes y capitanes del equipo, si dirigimos ese barco bien, será más fácil obtener los objetivos”, puntualizó.

Escuche a Juan Guillermo Cuadrado en Blog Deportivo: