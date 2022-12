Para ser jugador no estaba bien, pero para despedirme sí: Leonard Vásquez

El exfutbolista Leonard Vásquez estuvo en El Camerino hablando de la disputa que enfrenta y que obligaría a Millonarios FC a reintegrarlo tras haber sufrido un accidente de tránsito en 2013 y haberlo despedido en 2014.

“Cuando sufrí el accidente ellos continúan mi contrato pero ya finalizando el 2014 me pasan la carta de No renovación. Me asesoré con la Federación de fútbol alegando que estoy incapacitado y que no me pueden sacar y ellos hacen caso omiso y me sacan. Entonces gané una tutela que ordena que me deben reintegrar, pero me querían reintegrar como entrenador de fútbol base y no lo acepto porque no es mi cargo”, señaló Vásquez.

Publicidad

El Tribunal Superior Laboral de Bogotá ordenó al club pagar los salarios atrasados, por despedirlo injustificadamente.

“Ahora hay que esperar porque ellos interpusieron una casación y hay que esperar a que vuelvan a fallar. Millonarios me pagó hasta diciembre de 2015 y de ahí en adelante me lo adeudan”, añadió.

Agregó que no volvió a jugar fútbol a nivel profesional desde que inició esta disputa. Sin embargo, entrena por su cuenta y trabaja actualmente como entrenador personal y de acondicionamiento físico.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.



Publicidad