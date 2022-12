Pékerman pone en duda titularidad de James ante Japón

El seleccionador argentino José Pékerman puso en duda la titularidad de James Rodríguez en el compromiso de este martes ante Japón en el debut de Colombia en la Copa del Mundo.



"Esperamos la última revisión y confirmaremos", relató Pékerman que aún tiene que resolver esta y otras cuestiones para definir un once que todavía está sin determinar.



“Algunos jugadores han llegado con molestias que fueron resueltas por la parte médica y poco a poco tomaron su ritmo. Esa era la idea de la concentración y todos han tenido alguna mejoría. Llegamos al último día con muchas posibilidades de estar a pleno pero no descarto que a última hora tengamos una nueva revisión", explicó Pékerman.



James Rodríguez no entrenó el jueves de la semana pasada producto de una contracción muscular. Sin embargo, el viernes se unió a los entrenamientos en Kazán.



De otro lado, el entrenador insistió en el respeto al equipo nipón, al que elogió. En especial al jugador del Eibar Takashi Inui.



"De Japón esperamos un rival duro y difícil. Nos alejamos de la imagen del Mundial pasado. Tiene una base de jugadores de mucha experiencia aunque es verdad que con el nuevo entrenador ha tenido pocos partidos y ha probado dos o tres sistemas distintos. Él mismo reconoce que no se ha definido y estará buscando la compenetración de jugadores para que se acomoden al equipo de nuevo", resumió Pékerman.