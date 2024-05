¿Sebastián Villa regresa a Colombia? Compañeros en Bulgaria lo despidieron en redes

Crecen los rumores sobre elfuturo del colombiano Sebastián Villa, que, actualmente, milita en en el PFC Beroe Stara Zagora de la Primera Liga de Bulgaria, pues, según algunas fuentes, hay posibilidades de que el futbolista regrese al fútbol colombiano.

Si bien desmintieron que Villa se habría ofrecido para llegar a Atlético Nacional, el rumo no se detuvo luego de que en sus redes sociales, un compañero, despidiera al colombiano del fútbol de Bulgaria y reactivara de esta forma todo las dudas que hay alrededor de un posible acuerdo en Colombia.

“¡El mayor de los éxitos en lo que venga panita! Un placer compartir vestuario”, manifestó Francisco Sagardia, compañero de Villa, en su cuenta de Instagram. La publicación reactivó los rumores de una llegada del colombia, en especial a Atlético Nacional para unirse a los planes de Pablo Repetto en el segundo semestre de 2024.

No obstante, el rumor no ha caído bien en la afición verdolagas debido a los antecedentes del futbolista en el fútbol de Argentina. Cabe recordar que Villa afrontó un proceso legal por violación y maltrato, por lo que hinchas estarían en desacuerdo que vista la camiseta verdiblanca.

La posible llegada de Villa ha generado opiniones divididas entre los hinchas paisas. Algunos creen que podría tener una segunda oportunidad en su carrera con Atlético Nacional, mientras que otros aseguran que un jugador con su historial no debería ser considerado.

Antes de enfrentar problemas legales, Villa disputó 172 partidos con la camiseta de Boca Juniors, respaldado en múltiples ocasiones por Juan Román Riquelme como un futbolista destacado dentro del plantel xeneize.

"¡Aplaudiría a la dirigencia de Nacional si le dice NO a Sebastián Villa!"; "Sebastián Villa cometió errores, pero ha enfrentado las consecuencias a nivel social, económico y laboral. Además, el expediente se cerró al llegar a un acuerdo con su ex novia"; "Atlético Nacional no debería fichar a un jugador con acusaciones de violencia contra mujeres", son algunos de los comentarios expresados.