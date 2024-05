Hinchas de Atlético Nacional disgustados por futbolista que podría llegar el club

Tras la eliminación tempranera en la Liga BetPlay,Atlético Nacional comenzó a trabajar pensando en el segundo semestre de 2024 pensando en reponer el camino que quedó dañado con los resultados en el torneo local y la Copa Libertadores. Repetto, técnico del equipo, empezó analizar las salidas y llegadas para el plantel.

Carlos Sierra, Erick Ramírez, Neyder Moreno, Santiago ‘Kili’ Rojas y Jefferson Duque serán los primeros en decir adiós del cuadro verdolaga, según fuentes cercanas a la institución, al igual que analizan opciones para suplantar las necesidades del equipo.

Sin embargo, un nombre comenzó a sonar en el radar de Atlético Nacional el cual no cayó muy bien en los oídos verdolagas. Se trata de Sebastián Villa, el exjugador de Boca Juniors que afrontó un proceso legal por violación en Argentina.

Su posible llegada generó malestar en la afición debido a este tema legal que tiene el futbolista. Y es que el propio jugador se ofreció al equipo verdolaga para llegar y será el presidente, director deportivo y director técnico los que tomen la decisión si llega o no.

Publicidad

Las opiniones de su posible llegada están divididas entre los hinchas paisas, algunos creen que Villa podría tener una segunda oportunidad en su carrera con Atlético Nacional; mientras que, otros, aseguraron que un jugador con este historial no debería ser tenido en cuenta.

Antes de los problemas legales, Villa jugó 172 partidos con la camiseta de Boca Juniors y siendo respaldado en múltiples ocasiones por Juan Román Riquelme como un futbolista distinto al interior del plantel xeneize.

Publicidad

“Aplaudiría a la dirigencia de Nacional si le dice NO a Sebastian Villa”; “Sebastián Villa se equivocó, pero pagó sus penas con condena social, económica y laboral, además el expediente se cerró porque llegó a un acuerdo con su ex novia”; “Atlético nacional no puede recibir como jugador a un abusador de mujeres”, son algunos comentarios.