Pibe Valderrama critica decisión de FCF sobre no jugar en fecha FIFA

Carlos, El Pibe, Valderrama cuestionó la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol sobre no jugar partidos amistosos durante la fecha FIFA de noviembre.

La Selección Colombia no participará en la fecha de preparación FIFA de este mes y lo anunció por medio de un comunicado oficial donde el comité ejecutivo explicó que no quiere intervenir en los partidos de instancias finales de la Copa Libertadores y Sudamericana en los que participan algunos jugadores del combinado nacional, entre otras razones.

Publicidad

Ante la situación, el Pibe habló para Fox Sports y declaró su malestar sobre la decisión de la federación.

"Después van a querer ser campeones de la Copa América”, dijo.

Agregó, en tono sarcástico, que “para la selección Colombia no hay técnico, no hay jugadores y no hay partido pues porque somos campeones del mundo”.

Vea aquí: Selección Colombia no jugará amistosos en noviembre

Publicidad

Además, el samario criticó la no contratación de cuerpo técnico para el equipo tricolor, algo que considera preocupante teniendo en cuenta la preparación que se debe tener para disputar la Copa América Brasil 2019.

Sobre la contratación del nuevo estratega del equipo nacional, la federación explicó que están “trabajando arduamente y analizando posibles candidatos para ocupar el cargo”.