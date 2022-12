Piden a la afición del Bernabéu no silbar a Piqué

Julen Lopetegui, seleccionador español, prefirió destacar el apoyo que necesitan sus jugadores y el aliento que tendrán de las gradas llenas del estadio Santiago Bernabéu, para vencer a Italia camino del Mundial de Rusia, antes de la situación en contra de Gerard Piqué que se puede crear.



"Estamos tremendamente ilusionados con la reacción que va a tener el Bernabéu de apoyarnos, transmitirnos la energía que nos va a dar en momentos del juego en el que nos tienen que ayudar ante un gran equipo y nada más. No nos preocupa nada más", respondió el seleccionador cuando fue preguntado por los supuestos silbidos a Piqué.



El capitán de la selección española, Sergio Ramos, también pidió que no se hable de los silbidos y se centró en destacar la importancia que va a tener el aficionado que acuda al Santiago Bernabéu en el partido.



"El tema de los pitos lo vamos alimentando en cada concentración y ruedas de prensa. He sido claro y recalco que a los jugadores que visten el escudo de su país merecen el máximo respeto. Piqué siempre ha sido un futbolista ejemplar en la selección y tanto él como a cualquier integrante de la selección, al público se le pide siempre que nos arrope y nos sintamos como en casa", dijo.



"Mañana es un escenario único, el Bernabéu lleva muchos años demostrado que cuando España juega ahí se llena y nos lleva en volandas. Es lo que pedimos. Hay que intentar que el resultado acompañe y que todos rememos en la misma dirección, afición y jugadores, porque al final intentar desviar atención con el tema de silbidos no ayuda a nadie. Cuanto más tranquilos y en casa nos sintamos, mucho más fácil para todos", añadió.



Ramos agradeció el apoyo que está convencido darán los seguidores españoles que acudirán al estadio para empujar a los jugadores a vencer a Italia en un partido clave para el acceso al Mundial de Rusia.



"Agradecer a la gente el esfuerzo que hace por estar en un partido tan importante, al que viene al campo y al que esté en casa viéndolo, todos son partícipes de una participación positiva para agradecerle en el campo con el juego", manifestó.



"El escenario es único para crear un ambiente que se sienta igual que lo notamos nosotros en Turín. Que Italia sienta la marea roja y el calor nuestro en el Bernabéu", sentenció



