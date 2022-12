Pido a Pdte. de Fedegan rectificarse sobre Ley de Víctimas: Juan Fernando Cristo

"Hago llamado al presidente de Fedegan para que no siga incendiando al país. Ese discurso en San Ángel no le conviene al país. Ley 1448 no es una concesión a las Farc, le pido que rectifique porque afecta a las víctimas reclamantes de tierras. Espero que se haga rectificación de esas declaraciones hoy día de las víctimas", aseveró Cristo.

