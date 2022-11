¡Por fin! Presidente del Real Madrid habló sobre el futuro de James

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, rompió el silencio este lunes y, en medio de una entrevista, se refirió al caso James Rodríguez y su futuro en el Bayern Múnich.

El dirigente de la ‘casa blanca’ aseguró que su relación con el Bayern “es muy buena” y que tiene muy claro que en el interior del cuadro bávaro no harán negocio con el colombiano, al comprarlo al Real Madrid y posteriormente revenderlo a otro equipo.

“No hay decisión todavía. Solo sé lo que han dicho esta vez (en el equipo alemán), que no van a hacer negocio con él a costa del Madrid. Son nuestros amigos y me parece bien”, manifestó Florentino, en diálogo con el programa El Transistor de Once Cero.

Desde el Bayern también hablan

Cabe recordar que este lunes el presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, dijo que en las próximas semanas la cúpula del club analizará la situación de James y buscará una solución "en consenso" con el jugador colombiano.



"En las próximas semanas nos sentaremos a analizar la situación y decidiremos como proceder", aseveró Rummenigge en declaraciones citadas por la cadena sky.

El Bayern tiene una opción de compra sobre James, por 42 millones de euros, que deberá ejecutar antes del 30 de junio.

"Es explicable que esté descontento por no jugar siempre de titular, eso no es lo que quiere. Es una superestrella y quiere jugar siempre", agregó.

Sin embargo, Rummenigge recordó que en las últimas semanas James había estado lesionado, lo que lo alejó de la titularidad.