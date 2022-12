¿Por qué Ineos no convocó a Froome y Thomas para el Tour de Francia?

Ineos ha cortado por lo sano. Ni Chris Froome ni Geraint Thomas, cinco Tour de Francia entre los dos, participarán en la edición de este año de la 'Grande Boucle' (29 agosto-20 septiembre): una decisión contundente para responder a las crecientes dudas en torno al equipo británico desde que volvió la competición.

Nunca la hegemonía del antiguo equipo Sky, que ha ganado todos los Tour de Francia desde 2012, había sido tan frágil, y Chris Froome y Geraint Thomas han pagado los platos rotos quedando fuera de la convocatoria para la ronda francesa.

Publicidad

En el Tour de l'Ain primero, y después en el Critérium del Dauphiné, el extraordinario aislamiento en la montaña del prodigio colombiano Egan Bernal, vigente campeón del Tour, ha hecho saltar por los aires todas las certezas de la escuadra británica.

También porque por primera vez, con el equipo Jumbo de Primoz Roglic y Tom Dumoulin, la armada Ineos se mide a un equipo que le planta cara. O le supera directamente, puesto que los hombres de Dave Brailsford no pudieron derrotarles en las carreras de preparación del Tour de Francia.

Estas nubes en el horizonte del Ineos han obligado a actuar a Brailsford, presidente del equipo.

- "Necesita un poco de tiempo" -

Publicidad

Como se esperaba, el hombre de los cuatro Tour no podrá optar a un quinto: Froome no estará en las carreteras francesas en septiembre.

Poco más de un año después de su grave caída en el Dauphiné-2019 que le dejó con muchas fracturas (vértebra cervical, fémur, cadera, codo, costillas...), 'Froomey', de 35 años y que la temporada que viene defenderá los colores del Israel Start-Up Nation, no logró entrar entre los ocho convocados.

Publicidad

"Todavía necesita un poco de tiempo para volver a su mejor nivel", explicó Brailsford en un video en la web del equipo.

Aunque se puso al servicio de Bernal en el Tour de l'Ain y luego en el Dauphiné, Froome mostró unos límites que no se le conocían cuando la carretera iba hacia arriba.

Su 71º puesto el domingo, a una hora y media del vencedor de la prueba, el colombiano Daniel Martínez, forzó la decisión.

Como consolación, el británico será el líder del Ineos en la Vuelta a España.

Publicidad

Más inesperada fue la ausencia de Geraint Thomas, de 34 años, en beneficio del ecuatoriano Richard Carapaz, vencedor del Giro de Italia-2019 y que estaba previsto que volviera a disputar la ronda italiana este año.

El galés, colíder del Ineos en el Tour-2019 en el que finalizó 2º, no pasó de la 37ª plaza en el Dauphiné, dejándose casi una hora con Martínez.

Publicidad

"Hubiera preferido estar un poco mejor, pero mis datos son buenos. Solo hace falta que pierda un kilo todavía y estaré perfecto", aseguraba pese a reconocer que le costó bastante en el inicio del Dauphiné.

Con su ausencia en el Tour y su participación en el Giro, el antiguo Sky no contará por primera vez con un líder británico en la aventura francesa.

- La carta Carapaz -

Para rivalizar con el poderoso Jumbo en el Tour, Brailsford ha optado por una pareja de ases sudamericanos: Bernal y Carapaz.

Publicidad

Las dudas sobre el estado físico del colombiano tras su retirada el Dauphiné por dolores en su espalda parecen superadas: "Egan buscará otra vez el maillot amarillo en Francia", afirmó Brailsford.

Pero no es seguro que el ecuatoriano tenga un papel de simple compañero de equipo. Ineos necesitará jugar con varias cartas contra el Jumbo, a quien no le sobran precisamente con Roglic (ganador de la Vuelta-2019), Dumoulin (campeón en el Giro-2017) y el tercer clasificado en el pasado Tour, Steven Kruijswijk (si se recupera de su caída en el Dauphiné).

Publicidad

Y aunque el equipo británico no da pistas sobre el estatus de Carapaz de cara al próximo Tour, no hay que olvidar que el ecuatoriano, después de todo, no era el líder del Movistar cuando se proclamó campeón del pasado Giro de Italia.