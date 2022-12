Presidente del Akhisar confirma que Rodallega seguirá en el Club

Luego de conocerse supuestos intereses de varios clubes por los servicios del delantero Hugo Rodallega, el presidente del Akhisar, club donde milita el delantero, desmintió que quieran salir de él.

“No podemos darnos el lujo de responder a todas las noticias. Estamos tratando de manejar el club. Hace dos semanas respondimos a esos rumores. Hoy me reiteró. Rodallega no se va y no hay ofertas por él. Si usted quiere ofertar, le enviaré la dirección de correo electrónico del club para que lo haga”, respondió el presidente del Akhisar a la prensa turca.

Hüseyin Eryüksel, timonel del Akhisar, dijo que Rodallega, por quien recibieron ofertas del Galatasaray por 3.5 millones de euros, seguirá siendo parte del club debido al gran aporte que realizó la temporada pasada y porque aún le queda un año de contrato.

Rodallega logró 21 goles en su primera temporada en Turquía, a donde llegó desde Inglaterra. Su registro solo fue superado por dos grandes delanteros, el alemán Mario Gómez y el camerunés Samuel Eto’o.