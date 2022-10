Propuesta de fútbol a puerta cerrada de Dimayor es inviable: Iván Duque

El presidente Iván Duque se refirió a la carta que recibió del presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, en la que propone reactivar el fútbol colombiano a puerta cerrada. A su vez, el mandatario dio la instrucción al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, de dialogar con la División Mayor del Fútbol Colombiano para analizar la propuesta.

El presidente Duque dijo que se trata de una disciplina impracticable porque no se guardan las distancias prudentes, por lo que se debe ser realista: “aunque la Dimayor haga esta propuesta, no es viable porque pone en riesgo la vida de los futbolistas ”.

“Sería irresponsable de mi parte decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando hoy no hay condiciones. No he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores. Me parece importante porque no hay un protocolo hoy funcional para el fútbol, nadie puede jugar fútbol con el tapabocas”, dijo el presidente en entrevista con La FM.

Indicó que sería irresponsable de su parte decir que en Colombia se reinicie el fútbol a puerta cerrada, además, resaltó que escuchó a las autoridades deportivas de Italia en el mismo sentido, asegurando que no hay condiciones para garantizar la protección de los futbolistas, incluso en canchas abiertas, por lo cual se trata de una propuesta inviable en el marco de la pandemia.

Por otro lado, el presidente resaltó que el nivel de sudoración, pulsaciones y saliva son factores que ponen en riesgo a los futbolistas.

