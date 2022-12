¿Qué quisiera para Zipaquirá? Egan se robó los aplausos con contundente respuesta

El flamante campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, compartió este miércoles con todos los colombianos

el primer maillot amarillo ganado por un ‘escarabajo’.

En medio de la extensa rueda de prensa, al ciclista colombiano le preguntaron qué quisiera para Zipaquirá, el municipio que lo vio nacer, crecer y hacerse grande en una bicicleta.

“Si me preguntaran qué quisiera para Zipaquirá, diría que más presupuesto, tal vez. Más presupuesto para el deporte, para Zipaquirá”, sentenció el pedalista nacional.

Acto seguido, Bernal aseguró que para el municipio es muy importante la construcción de una pista de entrenamiento para todos aquellos niños que sueñan con convertirse en el próximo ‘escarabajo’.

Frente a unas 10.000 personas que se reunieron en la plaza principal de Zipaquirá, la ciudad que lo adoptó hace 22 años, el "Joven Maravilla" habló de su futuro, rindió un homenaje especial y valoró su histórico triunfo.

“Mi sueño era ganar el Tour de France y ya lo hice”, dijo. "No estoy seguro de poder ganar otra vez el Tour (...) Lo que yo quiero es seguir disfrutando de montar en bicicleta”.

Bernal evitó ubicarse en el lugar de los cinco veces ganadores del Tour, como el español Miguel Induraín, el francés Jacques Anquetil o el belga Eddy Merckx.

“Ganar un Tour de Francia es muy difícil, no me imagino ganando los cinco (...) Ojalá, pero si no, voy a seguir siendo feliz porque ya le di algo a Colombia”, sentenció el hijo de Zipaquirá.

"¿Qué quisiera para Zipaquirá? Más presupuesto para el deporte": Egan Bernal en rueda de prensa https://t.co/RNdrQKvGg9 #GraciasEgan 🇨🇴 pic.twitter.com/fo5dxbYEUz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 7, 2019