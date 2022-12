Quería la medalla de oro, pero tener la de plata es un gran orgullo: Yuri Alvear

La medallista de plata colombiana y abandera del país en los Juegos Olímpicos de Río, Yuri Alvear, habló a través de los micrófonos de BLU Radio sobre su participación en las justas.



“Tengo una sonrisa de oreja a oreja y como no estar feliz si Dios me ha permitido tener la bendición de ganar la segunda medalla en unos Juegos Olímpicos”, manifestó la deportista colombiana.



“Cuando terminé Londres, una de las metas que me propuse fue mejorar mi marca y poder llegar como una de las favoritas y gracias a Dios así se dieron las cosas”, añadió Alvear.





La abanderada de Colombia en los Olímpicos confesó que se sintió desconsolada porque, según ella, el objetivo era la medalla de oro “por eso fue la desilusión en ese combate ya que esperaba darle esa medalla de oro a todos los colombianos y por eso me disculpé”, aseveró.



Alvear, que repite pódium en unas Olimpiadas tras ser bronce en Londres y plata en Río, arguyó que ser segunda en unos Juegos Olímpicos es “un gran orgullo”.



Yuri en los cuartos de final se impuso sobre la española María Bernabeu y en la semifinal, luego de tiempo cumplido de cuatro minutos y en tiempo de oro antes del primer minuto, eliminó a la británica Sally Conway para meterse en la final contra la japonesa Haruka Tachimoto.



En una vibrante final, el combate fue parejo, pero un descuido hizo que Yuri no ganara el oro, pero como premio, la medalla de plata, subió un escalón en el podio, ella quería el oro, pero como lo dice, confirmó que “los tiempos de Dios son perfectos en su vida y el oro olímpico cada vez está más cerca”.



Frente a su próxima participación en unos Olímpicos, la yudoca colombiana dijo que “es una decisión que hay que pensar porque me gustaría hacerlo, pero hacerlo bien y por mi país”.