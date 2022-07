"Quiero las tres coronas de la competición": nadador colombiano que cruzó el canal de Catalina

La natación es una de las disciplinas más difíciles del deporte, ya que en su ejercicio conlleva gran exigencia física, sobre todo en una de sus categorías como lo es aguas abiertas.

Jorge Iván del Valle, atleta nacido en Tuluá, publicó un post en sus redes sociales donde confirmó que logró cruzar el Canal de Catalina, recorrido de 32.5 km que separa la Isla Santa Catalina con la costa del estado de California, en los Estados Unidos.

Según Jorge, la hazaña la logró acompañado de su entrenadora y cuerpo médico, donde obtuvo la primera corona de las tres que son necesarias conseguir para lograr el reconocimiento de la Asociación Mundial de Aguas Abiertas (AMAA).

“Estoy en este en este proyecto de la triple corona que es un reconocimiento que da la Asociación Mundial de Aguas Abiertas a los nadadores que hayan completado las tres pruebas de natación más largas de distancia. En este caso, la primera fue la que ya obtuvimos en el canal de Catalina con 32.5 km”, explicó del Valle en dialogo con El Radar de Blu radio.

Sobre su hazaña, Jorge aseguró que le tomo más de un día de trabajo continuo.

“Comencé a nadar a las 10:32 p. m. del 5 de julio y llegué tierras norteamericanas a las 8:51 a. m. el día 6 de julio. El trabajo fue muchísimo, no solamente físico, sino mental para poder aguantar todas estas horas nadando”, dijo.

Asimismo, del Valle menciono que, las temperaturas juegan un papel fundamental en el nadado y si no se practica de manera correcta, eso puede llegar a afectar al nadador.

“Estamos hablando de unos 12 0 14 °C de temperatura de San Francisco. Eso me sirvió mucho para que me fuera adaptando y pudiera resistir a estas temperaturas. Me tocó a también hacer entrenamientos de aguas abiertas para llegar a ritmo”.

Sobre su hazaña realizada, Jorge aseguró que en la competición la Asociación Mundial de Aguas Abiertas siempre está al frente vigilando que se cumpla con los requerimientos.

“Para que la Asociación certifique que el nadado fue exitoso y que realmente se cumplió con todas las reglas, nadie puede como tocarte o ayudarte en caso tal de que te caigas”.