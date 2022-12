Quiero que los jugadores jueguen cada partido como si fuera la final: Amaranto Perea

Amaranto Perea, nuevo entrenador de Leones, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre el reto que significa salvar del descenso al equipo de Itagüí, pero además se refirió a sus jugadores y al proceso que hará con el conjunto que hoy es el principal opcionado para descender.

“Al final más que presión, responsabilidad porque recibí un grupo muy receptivo. Es muy difícil el reto que tenemos (…) Hemos bajado la obligación a los jugadores de ganar, quiero que se diviertan y que jueguen cada partido como si fuera una final”, dijo.

“El cambio apenas se ha sentido, siento que los jugadores están cómodos y eso es lo más importante”, añadió.

Descenso

“Hay una realidad evidente, pero no me preocupa, no me mantengo mirando los números. Cuando llegué aquí dije que era un reto mayúsculo, pero lo que yo quiero es que el equipo tenga una identidad clara, que se vea trabajo porque es muy difícil la meta que tenemos. Vamos a pelear hasta el último día”, mencionó.

Equipo

“Meterles más presión a los futbolistas me parece innecesario, es un grupo joven y lo que hay que hacer es alivianar las cargas. Al final marcamos unas pautas y con la intensidad y la inteligencia poder competir” dijo.