Quiero terminar mi carrera en un equipo grande: Wilder Medina

Wilder Medina, estuvo en El Camerino de BLU Radio hablando sobre su regreso al fútbol luego de un obligado retiro por lesión y varios problemas disciplinarios.

“La motivación está arriba, fue muy dura mi lesión porque me dijeron que era un milagro de Dios y resultó porque me recuperé y ya jugué y me sentí a plenitud, estoy muy agradecido con mi médico”, contó.

“Agradezco a Dios porque el fútbol me salvó la vida, no importan los problemas que hayas tenido, te puedes levantar y seguir adelante”, contó Medina.

“Esta experiencia me ha servido para dejar el pasado atrás y le doy gracias a las personas que siempre han confiado en mí”, dijo

“En este momento aborrezco todos los problemas de mi pasado, no me interesa tener nada más que ver con las drogas, mucha gente espera que vuelva a caer, pero hoy estoy enfocado y mucho más fuerte que nunca”, agregó.

