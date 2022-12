¿Regresa a Inglaterra? Juan Cuadrado habla de su presente y futuro profesional

Con más de 1.700 minutos jugados, cuatro goles en liga y uno en la Champions League, Cuadrado vive el que tal vez sea el mejor momento en su carrera profesional. Por eso evitó referirse a su posible regreso al fútbol inglés, evitando así cualquier polémica, pero indicó que está muy contento por jugar en el calcio. (Lea también: Pogba baila al lado de Cuadrado y las reacciones no se hicieron esperar )

Publicidad

“Tengo que pensar primero en los dos partidos (que restan de temporada), ya después con ayuda de Dios a ver qué me tiene preparado el futuro (…) Pondré todo en manos de él”.

Al mando de Massimiliano Allegri, Juventus se encuentra ad portas de conseguir su segundo título en la presente temporada cuando el próximo 21 de mayo dispute la final de la TIM Cup ante AC Milan.

Publicidad

Al respecto, Cuadrado indicó que el torneo nacional es de la mayor importancia pues “en los últimos años nunca un equipo ha quedado campeón de la Copa Italia dos veces, si ahora en Juventus tenemos la oportunidad de ganarlo haremos historia. Nuestro objetivo es llegar a la final y con ayuda de Dios traerla a todo el pueblo turinés”.

Publicidad

Pero no todo es color de rosa para Cuadrado, pues su gran nivel también ha atraído insultos y gritos racistas desde algunas tribunas italianas. Sin embargo, el tema no le preocupa pues, aunque a veces escucha los gritos cuando recibe el balón, solo se enfoca en jugar como solo él sabe. “Apenas me enteré cuando vi las noticias; trato de no hacer caso y jugar”, dijo.

Por otro lado, a cerca de los rumores del posible fichaje de David Ospina por Juventus, indicó que no conoce nada al respecto pero “es un excelente portero y puede estar en cualquier club del mundo, si viene por acá sería una cosa maravillosa”.

Publicidad

Por último, se refirió a la Copa América Centenario y la selección Colombia, de la cual indicó que todo el grupo sabe bien que “la Copa América pasada no estuvimos bien, pero lo bonito del fútbol es que te da revancha. Nos tenemos que preparar con ayuda de Dios, para hacerlo de una mejor manera. Creo que tenemos que ser conscientes de que somos una gran selección y podemos darlo todo y pelearlo todo hasta el final, y hacer un excelente papel”.