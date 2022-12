Relación de James y Zidane está rota y terminará mal, según periodista venezolano

El periodista venezolano Álex Candal aseguró que se enteró, de primera mano, sobre la situación que viven el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane y James Rodríguez.

Según Candal, la relación estuvo deteriorada días atrás y se había recuperado un poco, pero tras el viaje del colombiano a las últimas fechas de Eliminatorias sudamericanas, cuando estaba lesionado, todo empeoró.

“Era doble jornada latinoamericana, ellos pensaban que el jugador no iba a viajar, el jugador viaja sabiendo que no podía jugar el primer compromiso, pero él quería viajar teniendo la opción de jugar el segundo partido. Estando ya en Paraguay sabe que no lo puede hacer, regresa, vuelve de nuevo y se lleva la sorpresa que no fue convocado al partido con el Betis”, relató.

“A partir de ahí, hasta el partido de Cultural Leonesa, es colocado en un cajón el señor James Rodríguez”, aseveró.

Candal dijo también que aún hay posibilidades de una mejora, sí y solo sí, hay diálogo.

“La conversación que tengo yo con esta persona, terminamos hablando exactamente que lo único que puede salvar esta situación es que los dos se metan a un cuarto y se hablen”, dijo.

El venezolano afirmó además que el tema pasa más allá de lo futbolístico, por lo extrafutbolístico y que a las directivas les está molestando el manejo.

“Es una cuestión en la cual, el técnico y el jugador tienen apreciaciones diferentes según lo que han vivido en las últimas semanas y que el club no ha tomado ningún tipo de decisión ni hacia el técnico ni hacia el jugador, pero que eso agravia directamente al jugador porque no juega”, agregó.

Álex apuntó también que la situación “está en el límite entre la ansiedad y la gravedad” y que si no hay diálogo prontamente “no tendría solución”.

Cabe resaltar que el futbolista no fue convocado por el DT durante el más reciente juego de Champions League, el cual se disputó este martes ante el Legia de Varsovia.