Renault incrementó sus ventas en Colombia un 11,1 % en julio

En julio, el fabricante francés de vehículos Renault incrementó sus ventas en el mercado colombiano en un 11.1 % versus el mismo mes del año anterior y obtuvo un 19.2% de participación en el mercado de vehículos de pasajeros y vehículos utilitarios livianos, 2.3 puntos más en comparación con el mismo mes del año anterior.

Publicidad

El Renault Sandero y el Renault Stepway fueron los modelos más vendido en Colombia en el mes de julio con 1.655 unidades matriculadas, logrando una significativa participación de mercado total VP (vehículos de pasajeros) del 7,3 %.

También en el top 5 de los más vendidos en Colombia se ubicaron la Renault Duster con 1.200 unidades matriculadas (tercer lugar) y el Renault Logan con 1.029 unidades (cuarto lugar).

Publicidad

Las tres ciudades colombianas en las que mayores ventas registró Renault en julio fueron: Bogotá (2.020 unidades), Medellín (863) y Cali (438 unidades matriculadas).

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La empresa surcoreana Hankook se ha sumado al selecto club de fabricantes que desarrollan neumáticos sin aire, en el que ya compiten la francesa Michelin y la japonesa Bridgestone. Los neumáticos sin aire, son neumáticos que no alojan aire comprimido para brindarles soporte estructural. En la actualidad se los utiliza en vehículos pequeños como cortadoras de césped y carros motorizados de golf. También en máquinas fuertes como retroexcavadoras, o en equipos para la extracción minera. Estos neumáticos están conformados por una espuma de poliuretano de celdas cerradas, y también se usan en bicicletas y sillas de ruedas. La principal ventaja de los neumáticos sin aire es que no se pueden pinchar y desinflarse. Hankook iFlex es el nombre del neumático sin aire que ha presentado la compañía de Corea del Sur. Se trata aun de un prototipo capaz de perdurar muchos años y su atractivo reside en su bajo precio, por ahora no precisado, y por su fabricación a partir de materiales ecológicos sin especificar.

Publicidad

-Los amantes de Ferrari tienen ahora la oportunidad única de hacerse de un Ferrari F40, de comprarlo y armarlo pieza a pieza, por solo 93 dólares americanos. Esta maravillosa ocasión la ofrece el fabricante de juguetes Lego. En total el kit completo consta de 1.158 piezas. El Ferrari F40 es un automóvil súper deportivo producido por el constructor italiano. La fabricación del F40 comenzó en 1987 con el motivo del 40º aniversario de la fundación de Ferrari. Su precio, su comportamiento y su concepto lo convirtieron en un clásico instantáneo y hoy es recordado junto al 288 GTO como el último gran Ferrari de la vieja escuela. Un F40 se ha llegado a cotizar en medio millón de dólares.

Publicidad

-Prensa internacional ha señalado que Toyota Motorsport comenzó a crear la estructura que manejará su retorno al Campeonato del Mundo de Rally cuando regrese a esta categoría a partir del 2017. En principio, el auto Yaris será visualmente idéntico al que la firma ha mostrado en imágenes, pero su desarrollo mecánico recién inició en las instalaciones del Tommi Makinen Racing (TMR), en Puupola, Finlandia, propiedad del homónimo ex Campeón del Mundo y actual Director de la operación Toyota.

-El siete veces Campeón del Mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, que continúa en recuperación tras su grave accidente de esquí en diciembre del 2013 e informaron que “sigue recluido en su mansión suiza y un grupo de unas seis personas se encarga de asearlo, aplicarle alimentación intravenosa y atenderle”. Un fisioterapeuta está incluido a tiempo completo para aplicar terapia al ex corredor, cuya condición física se describe “buena”. Se afirma que Schumacher está “delgado pero en forma” y “alguna pequeña evolución positiva le permite comunicarse mejor con su entorno”. La zona al rededor a la mansión sigue frecuentada por periodistas, reporteros, fotógrafos y paparazzis, que intentan conseguir evidencias visuales del ex corredor de Ferrari. La familia sigue reportando el uso de drones y vehículos voladores teledirigidos, pero las autoridades locales intentan mantener el área despejada de curiosos y hay una empresa privada de protección encargada de esa tarea también.

Publicidad

-Johanna Maria Quandt, accionista mayoritaria del fabricante alemán de vehículos BMW y la segunda mujer más rica de Alemania, murió esta semana a los 89 años en Bad Homburg (oeste del país). Quandt poseía el 46,7% de las acciones de BMW, la empresa que tan sólo en 2014 le reportó un dividendo de unos 888,4 millones de dólares. Estuvo casada con Herbert Quandt durante 22 años, desde 1960 a 1982, y siempre mantuvo un bajo perfil social. Johanna Maria Quandt poseía un patrimonio personal neto de 14.300 millones de dólares, según la revista ‘Forbes’.