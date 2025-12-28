En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fedegán aseguró que la ganadería no causa deforestación y puede ser aliada en restauración ambiental

Fedegán aseguró que la ganadería no causa deforestación y puede ser aliada en restauración ambiental

El gremio ganadero afirma que la deforestación en Colombia responde a problemas de gobernanza, economías ilegales y acaparamiento de tierras, y destaca la ganadería sostenible como una herramienta clave para proteger la Amazonía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad