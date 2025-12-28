Cinco planes para hacer en Boyacá durante las vacaciones de fin de año y Año Nuevo

Con la llegada de la temporada de fin de año, muchas personas buscan descanso y nuevas experiencias, y Boyacá es uno de los destinos turísticos más visitados del país. El departamento atrae a viajeros por su riqueza histórica y cultural, sus municipios de encanto colonial como Ráquira, la hospitalidad de sus habitantes, la gastronomía típica —arepas, envueltos y quesos— y la diversidad de paisajes que van desde páramos y montañas hasta extensos valles verdes. Todo ello, a pocas horas de ciudades como Bogotá.

Cinco planes para disfrutar Boyacá en fin de año

Para quienes desean recibir el Año Nuevo o pasar algunos días de tranquilidad en contacto con la naturaleza, Boyacá ofrece diversas alternativas durante las vacaciones de diciembre y comienzos de enero.



1. Recorridos por alumbrados navideños

En varios municipios del departamento, los alumbrados se mantienen encendidos hasta la celebración de los Reyes Magos, durante la primera o segunda semana de enero. Este atractivo es uno de los más representativos, ya que Boyacá es reconocido por la calidad y creatividad de sus decoraciones navideñas.

Luces en Boyacá. Foto: Gobernación de Boyacá.

2. Caminatas y contacto con la naturaleza

Explorar los entornos naturales es una opción ideal para desconectarse y recargar energías. En esta época, lugares como los páramos, cascadas, el lago de Tota y senderos cercanos a Villa de Leyva suelen ser menos concurridos, lo que permite una experiencia más tranquila.



3. Celebrar el Año Nuevo en el departamento

Boyacá cuenta con destinos turísticos que combinan buena gastronomía, ambientes apacibles y cercanía con la capital. Muchos municipios ofrecen planes especiales para quienes prefieren recibir el nuevo año fuera de casa.

4. Descanso después de las festividades

Tras las celebraciones, varios viajeros optan por espacios de calma. Municipios como Tibasosa, Monguí e Iza destacan por sus paisajes, su oferta culinaria y un ambiente ideal para el descanso.



Sabajón de feijoa. Foto: Situr.

5. Ruta del café y los postres

Para los amantes de lo dulce, la ruta del café es una excelente alternativa. Incluye visitas a Tunja y Villa de Leyva, donde se pueden degustar postres tradicionales y productos de panadería artesanal.

