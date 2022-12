Santiago Arias es presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid

El colombiano Santiago Arias, presentado este lunes como defensa del Atlético de Madrid, remarcó su ambición en el conjunto rojiblanco, en el que viene a "triunfar", después de su fichaje desde el PSV Eindhoven, y con el lema ya asumido del "partido a partido" para lograr "los objetivos y grandes cosas".

En el auditorio del Wanda Metropolitano, unas horas antes del viaje a Tallin para la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, el primer compromiso oficial del curso y de su carrera con el equipo, el lateral derecho, firmado por las próximas cinco temporadas, expresó su "felicidad" y su "orgullo" por jugar en el Atlético.

"Estoy contento de llegar a esta gran institución y a este gran equipo. Sé a lo que vengo, sé lo que quiero y esperaré triunfar en este gran equipo", enfatizó el futbolista, que se incorporó al conjunto rojiblanco con toda la información que ya le había dado su compatriota Radamel Falcao, que jugó en el club de 2011 a 2013.

"Tuve la oportunidad de hablar con Falcao. Estoy muy cercano a él, me explicó cómo iban a ser los entrenamientos, los partidos y cómo trabajaba el cuerpo técnico. Esa fue una de las motivaciones para llegar a este equipo. Siempre quiero estar un paso arriba, crecer como futbolista y después de estar en Holanda tanto tiempo necesitaba un cambio. Aquí creo que voy a lograr seguir creciendo como futbolista y como persona", valoró durante su presentación.

Es el cuarto club de su carrera. Primero jugó en La Equidad, después en el Sporting de Lisboa, luego en el PSV Eindhoven y ahora en el Atlético de Madrid. "Desde que salí de La Equidad he pasado por momentos buenos y por momentos malos como la mayoría de los futbolistas", repasó de su trayectoria hasta el presente rojiblanco.

"Cuando llegué a Portugal, necesité un tiempo de adaptación. Me costó. Después entré en este ritmo, pude salir adelante. Con el PSV las cosas también empezaron un poco complicadas, pero después de algunos meses me logré consolidar, empecé a jugar y a entender rápidamente cómo tienes que jugar y estar preparado en Europa. Después las cosas me salieron bastante bien. Estuve cinco años en Holanda, conseguí títulos y crecí como persona y futbolista", dijo.

Hasta su fichaje de este verano por el Atlético de Madrid. "No va a ser fácil para mí. A pelear por un puesto con un gran jugador y experimentado como Juanfran. Vengo aquí a dar el máximo", abundó el lateral derecho, que llevará el número '4' y que ya ha asumido el lema del conjunto rojiblanco del "partido a partido".

Lo empleó cuando fue preguntado por la plantilla o la Supercopa de Europa de este miércoles frente al Real Madrid en Tallin. "El objetivo es el partido a partido. No se puede pensar ya en un título, en un campeonato, el equipo tiene que salir a mostrar que tiene una gran plantilla", repasó de las metas para el nuevo curso.

El primer desafío es el miércoles, con un trofeo en juego, frente al Real Madrid. "Jugar contra grandes equipos te da esa motivación extra para salir a enfrentarlos. El Atlético siempre tiene los pies en la tierra, siempre piensa partido a partido. Queremos lograr grandes cosas, pero hay que ir paso a paso", insistió Arias.

Agradecido por el apoyo de sus compatriotas colombianos, reiteró que dará "lo mejor para este equipo", al tiempo que fue invitado a hacer una definición propia como futbolista, si es mejor en ataque o en defensa. "Eso depende del equipo, del entrenador y de todo. Puedo ser un jugador muy ofensivo, pero también defensivo", expuso.

"En Holanda es un fútbol en el que se ataca bastante, pero si ves partidos de Colombia me ha tocado ser un jugador más defensivo. Estaré al cien por cien disponible de lo que necesite el entrenador", anunció Arias, del que Enrique Cerezo, presidente del Atlético, destacó "sus grandes virtudes futbolísticas".

El dirigente del club rojiblanco, que abrió la presentación con el habitual discurso, también resaltó su "amplia experiencia" en el fútbol europeo, los "retos atractivos e ilusionantes" que le esperan en su nuevo equipo y la "extraordinaria plantilla" con el fichaje de "jugadores de primer nivel que aumentarán la competencia interna".

Igualmente, Cerezo expresó los vínculos del Atlético de Madrid con Colombia: "Es un país al que nuestro club profesa un enorme cariño. Es una nación que nos ha dado nuestros queridos y admirados Luis Amaranto Perea y Radamel Falcao. Santiago, tú serás el siguiente en unirte a esta lista de ilustres futbolistas colombianos que han vestido esta camiseta".