¿Se va a Argentina? Didier Moreno rompe el silencio sobre posible fichaje por Boca

En entrevista con El Camerino, el futbolista Didier Moreno aclaró los rumores que lo vinculan como nuevo fichaje del Boca Juniors.

“Hoy no tengo conocimiento de que vaya a ser jugador del Boca. Lo he escuchado en redes sociales y medios, pero no he recibido notificación del club”, aseguró.

Pese a que solo son solo rumores, el volante sostuvo que le encantaría hacer parte del cuadro argentino.

“Claro que me gustaría estar en el Boca, todos sabemos la grandeza que tiene y lo que representa a nivel mundial. Siempre he dicho que la liga argentina es muy competitiva y a mis características podría encajar”, añadió.

Aunque el chocoano resaltó que sus mejores años, en lo que va de su carrera “han sido en el Medellín”, siente que se encuentra en el mejor momento para estar en un equipo del exterior.

“Creo que en el tiempo que he estado en el Medellín he hecho un muy buen trabajo, creo que ya puedo dar ese paso para ir a fútbol del exterior", concluyó.