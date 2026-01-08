Evite abrir este correo si le llega: roban millones con solo un click

Alerta de ciberseguridad en esta temporada de vacaciones, que, si bien está llegando a su final, muchas personas aún planifican sus últimos viajes ante de regresar 100 % a la normalidad y la rutina. Por eso, se ha alertado de un correo que estaría llegando con intenciones maliciosas para robar información.

Usando la marca de Booking.com, ciberdelincuentes hacen llegar un correo alertando de problemas en reservas o supuestos reembolsos de cancelación, que, al darle click roban información, suplantan e incluso logran tener acceso a bancos para robar millones de pesos.

¿Cómo roban información a través de este correo?

El correo llega con una supuesta reserva o reembolso pendiente, usando todas las insignias de la marca, que terminan dando click y cayendo a una web maliciosa en donde acceden a información confidencial y usan una manera ClickFIx en donde sale una falsa notificación: “La carga está tardando demasiado” y ahí sale un botón.

Al dar click sale una fala pantalla azul de un supuesto error crítico del sistema y hay una supuesta reparación del problema, en donde termina dando acceso completo al computador y así tienen acceso completo a toda la información privada del dispositivo, identificado a través de un troyano de acceso remoto.



¿Cómo evitar correos maliciosos?