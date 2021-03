¿Se va del Ministerio de Deporte? Ernesto Lucena responde en Blog Deportivo

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena , habló en Blog Deportivo sobre varios temas como las eliminatorias a Qatar , la Copa América y su permanencia en el cargo.

Ante la pregunta de Ricardo Orrego sobre si seguirá al frente del ministerio, Lucena aseguró que se mantendrá en el Gobierno.

“Es el primero que me lo pregunta después de mi conversación con el presidente, hablé con él, me quedo en el Gobierno hasta que él lo indique, no voy para el Senado. Aquí estoy tranquilo y feliz trabajando por el deporte colombiano”, aseguró Lucena.

De otro lado, Lucena aseguró en Blog Deportivo que se están contemplando varias posibilidades para el partido del próximo 26 de marzo entre Colombia y Brasil por Eliminatoria.

Señaló que si bien la competencia es netamente de Conmebol y la Federación frente a lo que sucederá en este encuentro, la postura desde el ministerio “es proteger la salud de los colombianos y evitar que entre una nueva cepa del coronavirus al país”.