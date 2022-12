Sé valiente, el mundo pertenece a los valientes, pide Dani Alves a Neymar

"Sé valiente, el mundo pertenece a los valientes", pidió Dani Alves a Neymar a través de los medios para convencer a "uno de sus mejores amigos" de fichar por el París Saint-Germain, el sábado de madrugada en Tánger tras ganar la Supercopa de Francia con su nuevo equipo.



"Hablo con él todos los días, pero no de fútbol. Intento tranquilizarlo", añadió Alves, protagonista en su debut oficial con el PSG al marcar un gol y dar un pase decisivo ante el Mónaco (2-1), añadiendo que no quiere "interferir" en su decisión.



Desde hace una semana, la prensa francesa y española informa que el París SG está dispuesto a pagar los 222 millones de la cláusula de rescisión de Neymar en Barcelona y que el jugador podría haber alcanzado ya un acuerdo con el club parisino.



"Espero que se concretice. No tengo nada que ver con su decisión. Es muy importante para él. Los hombres deben tomar este tipo de decisiones. Espero que venga con nosotros, es uno de mis mejores amigos y quiero siempre a mis amigos a mi lado. Es una decisión suya, pero le recibiríamos con los brazos abiertos si viene", dijo el antiguo lateral del Barcelona.



Según el deportivo francés l'Équipe, Neymar habría repetido en las últimas horas a personas de su entorno, su voluntad de ir este año al PSG, y dicho club "espera concluir con éxito el asunto esta semana, a más tardar la siguiente".



"Una vez le ayudé: Le ayudé a fichar por el Barcelona. No tomé la decisión por él, simplemente le dije lo que había en el Barcelona y él decidió venir. Las decisiones son de los valientes. Yo soy el más valiente: decidir dejar el Barça, decidir dejar la Juve, tomo siempre decisiones", dijo Alves.



"Debe decidir por su madurez y su idea de continuar progresando. Si se quiere quedar, que se quede, si quiere venir, que venga. Solo quiero que mi amigo esté contento, aquí o allí. Me da igual si es aquí, aunque evidentemente si es aquí será mucho mejor", añadió sobre el atacante de 25 años.



Le puede interesar: Los posibles reemplazos de Neymar en el Barcelona, según prensa.



Alves, que llega al PSG tras una temporada en la Juventus con la que alcanzó la final de la Liga de Campeones -derrota ante el Real Madrid-, explicó cómo vive su amigo las negociaciones.



"Hablo con él todos los días, pero no de fútbol. Intento tranquilizarlo porque sé que son momentos difíciles, cuando se escucha a tanta gente y tanta gente quiere interferir... ¡Te vuelves loco! Es una decisión que debe tomar tranquilamente. Debe pensar en él. A veces hay que ser egoísta porque los clubes piensan en ti hasta que tú ofreces resultados. Yo soy un ejemplo claro. Digo una sola cosa: sé valiente, el mundo pertenece a los valientes", concluyó Alves.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad