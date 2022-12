“Fue una pelea complicada porque veníamos con un desgaste de 4 peleas y ese desgaste no nos favoreció mucho”, dijo.



Agregó que está un poco nostálgico porque quería que se escuchará el himno de Colombia en vez del de Uzbekistán y afirmó que, por ahora, está disfrutando de su presente.



“Estoy disfrutando de esta medalla. No he pensado en saltar o quedarme. Estoy tranquilo y más adelante con cabeza fría mirar qué pasa”, puntualizó.



