“Sentí que no podía ver”: Kelly Arias tras sufrir hipotermia en medio de maratón

La maratonista colombiana Kelly Arias pasó este miércoles por los micrófonos de El Camerino para hablar sobre su participación en la Maratón de Boston, en la que no la pasó muy bien debido a la hipotermia que no solo sufrió ella, sino también otros atletas de alto rendimiento.

“La pasé mal, al principio sentía que mis piernas se empezaban a flaquear y empezaba como a dar pisadas en falso, pero no era consciente, pues cuando uno está compitiendo sigue dando lo mejor de sí”, contó.

Aunque la atleta del equipo Porvenir sintió el malestar desde el kilómetro cinco decidió continuar, pero el “frío estaba bastante extremo” y tuvo que parar un momento para ser atendida.

“Yo continué corriendo, luego ya mi cuerpo estaba demasiado tenso, recogido, mis hombros estaban muy altos y no sé cómo llegué al punto de atención”, explicó.

“Yo siempre estuve consciente, pero en un momento sentí que no podía ver y no sé si era por la cantidad de agua, en fin, yo no sabía para dónde iba… Es la primera vez que me pasa y creo no se ha presentado una maratón con condiciones climatológicas tan extremas”, agregó.

La deportista dijo que a la competencia asistieron 40 elites, de las cuales se retiraron más de 20 por lo mismo que vivió ella.

“No solo fui yo la que se retiró, fue un grupo bastante grande y cuando lo haces, a menos de que sea por una lesión, lo hace uno de forma consciente; por otras situaciones uno no lo decide, el cuerpo obliga a hacerlo, buscando supervivencia (...) Yo salí sin implementación térmica, porque en el momento que autorizaron salir con la chaqueta en competencia yo estaba calentando y la conclusión es que una chaqueta en esas condiciones no habría hecho diferencia, sino no se hubieran retirado tantos”, finalizó.