Sería muy bonito llegar a este club: Amaranto Perea, posible refuerzo del Junior para 2020

El exfutbolista colombiano Luis Amaranto Perea, quien reforzaría el cuerpo técnico del Junior de Barranquilla, habló en Blog Deportivo sobre esta posibilidad y expresó lo feliz que se siente con la propuesta por parte de las directivas del equipo rojiblanco.

Publicidad

"Mi reunión con el presidente de Junior fue un poco para que ellos conozcan las posibles herramientas que tengo para intentar traer nuevas ideas. Si hablamos de gustos, quiero estar en profesional, me he preparado para eso, pero entrar a trabajar con Junior seduce mucho. He expresado que me gustaría, ellos harán una propuesta y miraremos", contó.

Asimismo, el exfutbolista dijo que está feliz con que lo hayan tenido en cuenta sea que llegue a un acuerdo laboral con Junior o no.

"Yo estoy feliz más alla de que se llegue a dar

una relación laboral o no. El solo gesto de invitarme acá es muy bonito", aseveró Perea, quien dijo que a las directivas del equipo le preocupa tener un excelente equipo para la Libertadores.

Lea también: Mi nombre sonó en varios equipos, entre ellos Millonarios: Luis Amaranto Perea

Sobre la posibilidad de llegar a ser el técnico del Junior del equipo, dijo que ese tema no se ha tocado dentro de la conversación con las directivas del Junior, pero afirmó que Julio Avelino Comesaña ha expresado que se encuentra "un poco cansado".

Publicidad

"Es importante para mí conocer el contexto de lo que es la gente en Barranquilla y si se llega a dar eso seria my bonito", manifestó Amaranto Perea.

Escuche aquí la entrevista completa en Blog Deportivo con Luis Amaranto Perea:

Publicidad