Si me toca escoger entre un club español o un italiano, prefiero el español: Bacca

Carlos Bacca, delantero del Villareal estuvo en los micrófonos de El Camerino de BLU Radio para hablar de su carrera y de lo que fue su paso por el fútbol italiano, además de sus expectativas con miras al Mundial de Rusia 2018.

“Estoy volviendo a disfrutar de cada entrenamiento y del terreno de juego, siempre he marcado goles y trabajo para eso. Llegué a un club con historia y la idea es aportar, lo importante es que se han visto los resultados”, afirmó Bacca.

“Yo fui al Milán con un objetivo, pude haber ido al Liverpool, pero me decidí por ir a Italia, fueron dos años de cambios. El último año no disfruté y hay decisiones que se toman y lo importante es que estoy de nuevo en España que es donde siempre me ha gustado jugar”, afirmó.

