¡Sin anestesia! Tremendo 'vainazo' de Klopp a Guardiola a días de la final de Champions

El entrenador del Liverpool, Jurgen Kloop, apura con ilusión los días previos a una nueva final de la Liga de Campeones, una competición que valora sobre las demás en contra de la opinión del técnico español Pep Guardiola, que en su día destacó la relevancia de la 'Premier' inglesa.

Le puede interesar: Guardiola gana a Klopp como mejor entrenador del año en Inglaterra

Publicidad

La final de Madrid será el tercer intento de Klopp de triunfar en la Champions. Perdió las otras dos. Como entrenador del Borussia Dortmund, ante el Bayern Múnich, en 2013, y la del pasado curso, contra el Real Madrid, ya como responsable del plantel 'red'.

"Para Guardiola es más importante la Premier League porque lleva años sin jugar una final de la Liga de Campeones. Para mí, sin embargo, es más importante la Champions. Porque tengo la oportunidad ahora de ganarla y la Premier la perdí", dijo Klopp en la rueda de prensa del "día de medios" del Liverpool antes de la final del Wanda Metropolitano.

Aun así, Klopp elogió al técnico español del Manchester City: "Es el mejor entrenador del mundo y merece los elogios. El Manchester City tiene mejor equipo, pero creo que nuestra temporada fue mejor que la suya".



Klopp afronta ahora una nueva final con la mejor plantilla con la que ha contado: "Nunca he jugado una final con un equipo tan bueno como este sabiendo lo difícil que es llegar a dos finales seguidas. Los chicos se han entregado al máximo para llegar hasta aquí".



"Después de ver otra vez el partido contra el Barcelona tengo que decir que fue el mejor que ha jugado un equipo mío. Si hubiéramos ganado solo 2-0 también estaría muy orgulloso de mis jugadores", subrayó el técnico alemán.



"Es importante que el sábado salgamos al campo con el mismo espíritu que ante el Barcelona. El mejor momento para jugar la final hubiera sido cinco minutos después de ganar al Barcelona en Anfield", destacó.



"Vamos a contar con el apoyo de nuestros seguidores. Nuestros recientes partidos fuera de la Liga de Campeones fueron los mejores que hemos tenido. Las actuaciones ante el Bayern y el Barcelona fueron sensacionales. Confío en que lo haremos bien de nuevo en Madrid", indicó Klopp.



"El mundo espera que ganemos la final. Realmente lo quiero para mis jugadores y para este gran club. Me haría muy feliz conseguirlo", apuntó Jurgen Klopp, que confía en haber aprendido de las derrotas en otras finales.



"Duele perder una final. Es como un medicamento que sabe asqueroso pero que te ayuda. Puede revitalizarte. Puedes usarlo como motivación adicional y eso es exactamente lo que hicimos", añadió el técnico del Liverpool.



Para el entrenador alemán, que cumple su cuarto año en el Liverpool, el anímico es uno de los aspectos más relevantes.



"En la final no suele ganar el mejor equipo. Tenemos que estar listos para reaccionar ante los errores que cometamos. Es un partido importante y todo el mundo lo verá. Contra el Barcelona sabíamos que podíamos cometer errores y cómo reaccionar ante esa situación. Estábamos listos. Si podemos hacerlo de nuevo, somos un oponente difícil", apostilló.



El título se quedará en Inglaterra después de cinco años de dominio del fútbol español.



"Creemos que es una verdadera final europea, nada más. No es una situación extraña que dos equipos ingleses puedan estar en la final. Es una final europea adecuada. Así es como el Tottenham se está preparando para eso y así es como nos estamos preparando también nosotros", señaló.



"Estoy realmente feliz de que les hayamos dado a estos chicos la oportunidad de ganar algo. Que volvamos a estar en una final es una muestra de voluntad pura de los jugadores. Todos tuvieron un papel importante en este recorrido, porque fue difícil", realzó Klopp, que tiene presente la final del pasado año ante el Real Madrid en Kiev.



"Kiev tuvo una gran influencia sobre nosotros. Recuerdo cuando estábamos en la cola, en el aeropuerto, en el camino a casa. Todos estaban frustrados con la situación. Había muchas emociones diferentes en nuestra cabeza, pero la idea era que volviéramos y así ha sido", indicó el entrenador, que examinó el recorrido a lo largo de la temporada en la Liga de Campeones.



"Parecía que se nos iba a escapar la clasificación en la fase de grupos. Tuvimos problemas en los partidos fuera de casa en nuestro grupo. Desde entonces, nuestras actuaciones fuera han sido impresionantes. Es verdad que en Barcelona no fue buena, pero contra el Bayern y el Oporto sí que fueron realmente buenas. Ahora confiamos en poder hacerlo de nuevo", insistió.



"En los cinco o seis días transcurridos entre la ida y la vuelta de la eliminatoria ante el Barcelona nadie creía en este equipo más que nosotros mismos. Es por eso que estamos aquí", recordó el entrenador alemán, que apela al control de las emociones.



"Se trata de lidiar con la situación y usar las cosas que nos llevaron a la final. Hemos controlado nuestras emociones de la manera correcta. En este momento todo es pura emoción. Estamos muy felices de tener la oportunidad nuevamente. Es lo que queríamos después de lo que pasó el año pasado", insistió Jurgen Klopp.



"Todos estamos muy entusiasmados por tener una oportunidad otra vez. El año pasado jugamos la final y fue una experiencia. Probablemente tenemos más experiencia que nuestro rival en esta ocasión, pero eso no va a ser determinante", advirtió Klopp.