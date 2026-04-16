Sincelejo recibirá el Mundial Sub-23 de sóftbol, por primera vez en Colombia

Sincelejo será sede del Mundial de Sóftbol Sub-23, que se jugará entre el 25 de abril y el 3 de mayo, con la participación de 12 selecciones internacionales. Será la primera vez que Colombia reciba este torneo, que tendrá como escenario principal a la capital del departamento de Sucre.



Doce selecciones participarán en la competencia:

El anuncio lo hizo el alcalde Yahir Acuña, quien entregó detalles de la organización del campeonato y de la infraestructura que se utilizará durante la competencia. Para el evento se dispondrán dos escenarios: el estadio Eduardo Porras y el estadio 20 de Enero.

Durante la presentación se reveló la mascota del torneo, inspirada en la historia de un niño que enfrentó problemas de salud al nacer y que ahora es tomado como referencia dentro del evento. El nombre elegido (Yahifer) busca representar un concepto asociado a la resiliencia.

Además del componente deportivo, el torneo tendrá impacto en la dinámica turística de la ciudad durante los días de competencia. Se prevé la llegada de delegaciones internacionales y visitantes, en un periodo en el que se concentrará la actividad en torno a los escenarios deportivos y la programación oficial del campeonato.

En lo deportivo, el campeonato estará dividido en dos grupos. En el Grupo A estarán Colombia, Japón, Argentina, Nueva Zelanda, República Checa y Sudáfrica. En el Grupo B competirán Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur y Dinamarca.



Colombia debutará ante Sudáfrica:

La competencia comenzará el 25 de abril a las 10:00 de la mañana en el estadio Eduardo Porras, con el partido entre Argentina y Nueva Zelanda. Ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, se realizará la ceremonia de apertura en el estadio 20 de Enero y a las 8:00 de la noche será el debut de Colombia frente a Sudáfrica.