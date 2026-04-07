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Blu Radio  / Deportes  / Sinner y Alcaraz arrancan firmes en Montecarlo y van por el número uno del ranking ATP

Sinner y Alcaraz arrancan firmes en Montecarlo y van por el número uno del ranking ATP

Los mejores del mundo debutaron con autoridad en Montecarlo y avanzan con buen paso en la tierra batida, en una lucha directa por el número uno del ranking ATP.

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