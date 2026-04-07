Sinner y Alcaraz arrancan firmes en Montecarlo y van por el número uno del ranking ATP

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner empezaron con pie derecho el Masters 1000 de Montecarlo.



Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, número uno y número dos del mundo

El número 1 y 2 del ranking ATP. El italiano, que logró el “Double Sunshine” al ganar Indian Wells y Miami, derrotó con comodidad al francés, número 34 del ranking, Ugo Humbert. Se impuso por 6-3 y 6-0.

“He jugado bien. Hay que adaptar un poco el estilo de juego, la manera en la que se afrontan algunas situaciones. El primer torneo en tierra batida nunca es fácil. He venido aquí con buenas sensaciones, pero sin demasiadas expectativas”, dijo el italiano tras su victoria. Al encuentro asistió en las gradas la leyenda del atletismo Usain Bolt.

Jannik Sinner Foto: AFP

Sinner se enfrentará en tercera ronda al vencedor del duelo que disputarán el miércoles el argentino Francisco Cerúndolo (N.19) y el checo Tomas Machac (N.5).

Por su parte, el español Carlos Alcaraz, quien no tuvo un desempeño destacado en los dos torneos de Estados Unidos, también empezó con pie derecho su regreso a la tierra batida en Montecarlo. Superó por 6-1 y 6-3 al argentino Sebastián Báez.



Alcaraz se medirá en tercera ronda al ganador del duelo entre el argentino Tomás Martín Etcheverry (N.30) y el francés Térence Atmane (N.45).

“Siendo sincero, me he sorprendido a mí mismo con el nivel. Pensé que sería algo peor, pero estoy contento con todo lo que hice hoy. Quizá un par de detalles no salieron bien en el segundo set. Le dejé entrar en el partido, pero en general me alegra volver a jugar sobre tierra batida”, afirmó el español.

La atención está puesta en estos tenistas por la lucha por el número 1 del ranking, que podría cambiar según los resultados obtenidos en estas canchas de arcilla.



Otros resultados de la jornada

En otros partidos del cuadro masculino, Tomás Etcheverry superó a Grigor Dimitrov en tres sets: 6-4, 2-6 y 6-3. El francés Térence Atmane venció al estadounidense Ethan Quinn por 6-1 y 6-4, mientras que el húngaro Fábián Marozsán derrotó al bosnio Damir Dzumhur por 6-2 y 6-1.

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También avanzó Hubert Hurkacz, tras imponerse al italiano Luciano Darderi (N.15) por 7-6 (7/4), 5-7 y 6-1. Matteo Berrettini se benefició del abandono de Roberto Bautista cuando ganaba 4-0, y Marin Cilic superó a Alexander Shevchenko por 6-1 y 6-3.

Entre otros resultados, Corentin Moutet derrotó a su compatriota Alexandre Muller por 6-4 y 6-1, mientras que Casper Ruud (N.9) venció a Alexei Popyrin por 6-3 y 6-4.

En la segunda ronda, Carlos Alcaraz (N.1) derrotó a Sebastián Báez por 6-1 y 6-3. Alexander Bublik (N.8) venció a Gael Monfils por 6-4 y 6-4, Alex de Miñaur (N.5) superó a Cameron Norrie por 7-6 (7/5), 2-6 y 6-2, y Jannik Sinner (N.2) se impuso con claridad a Ugo Humbert por 6-3 y 6-0.

