Blu Radio Masters 1000 de Montecarlo
Masters 1000 de Montecarlo
-
Montecarlo define sus octavos con Sinner y Alcaraz como protagonistas
Con varios resultados destacados, quedaron definidos los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como grandes protagonistas.
-
Sinner y Alcaraz arrancan firmes en Montecarlo y van por el número uno del ranking ATP
Los mejores del mundo debutaron con autoridad en Montecarlo y avanzan con buen paso en la tierra batida, en una lucha directa por el número uno del ranking ATP.
-
Rafa Nadal sobre su nueva baja de un Masters: “Simplemente mi cuerpo no me deja”
Nadal optó por asumir la realidad a la que le abocaba su cuerpo y en rueda de prensa advirtió que el final de su carrera estaba cerca. Fue en mayo pasado cuando indicó que el curso había terminado para él y que su intención era volver a estar sano.
-
Regresó Novak Djokovic: el serbio se coronó campeón del Masters 1000 de Roma por sexta vez
El jugador serbio, a punto de cumplir 35 años, es el que más Masters 1.000 acumula de la historia con un total de 37. Además, es el único que ha ganado los nueve torneos de esa categoría.
-
Masters 1000 de Roma: Alexander Zverev avanzó y logró su victoria 100 en el torneo de tenis
El alemán venció al australiano Alex de Miñaur 6-3, 7-6 y avanzó a los cuartos de final.
-
Red Bull y Ferrari, la carrera por liderar la general de la Fórmula 1 en el GP de Miami
Leclerc y Ferrari dominan las clasificaciones de pilotos y constructores, con 27 y 11 puntos de ventaja respecto a Verstappen y Red Bull en la Fórmula 1.
-
Masters 1000 de Madrid: Rafa Nadal, Djokovic y Alcaraz se roban las miradas en territorio español
El cartel del torneo es inmejorable. Están prácticamente todos en la relación de inscritos de este Masters 1000, el segundo en tierra y el cuarto de la temporada.
-
Carlos Alcaraz, el tenista más joven en entrar en el top 10 de ATP desde Nadal en 2005
El joven prodigio dio un paso más en su triunfal inicio de temporada al conquistar el Torneo ATP 500 de Barcelona.
-
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, subcampeones del Masters 1000 de Montecarlo
El próximo reto de los colombianos será el ATP 500 de Barcelona.
-
Alejandro Davidovich, el primer finalista del Masters 1000 de Montecarlo
El tenista español venció en la semifinal al búlgaro Grigor Dimitrov y espera a Zverev o Tsitsipas en la gran final.