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Blu Radio  / Masters 1000 de Montecarlo

Masters 1000 de Montecarlo

  • Carlos Alcaraz 1
    Carlos Alcaraz
    AFP
    Deportes

    Montecarlo define sus octavos con Sinner y Alcaraz como protagonistas

    Con varios resultados destacados, quedaron definidos los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como grandes protagonistas.

  • alcaraz
    AFP
    VALERY HACHE/AFP
    Deportes

    Sinner y Alcaraz arrancan firmes en Montecarlo y van por el número uno del ranking ATP

    Los mejores del mundo debutaron con autoridad en Montecarlo y avanzan con buen paso en la tierra batida, en una lucha directa por el número uno del ranking ATP.

  • Nadal.jpg
    Nadal
    Foto: AFP
    Deportes

    Rafa Nadal sobre su nueva baja de un Masters: “Simplemente mi cuerpo no me deja”

    Nadal optó por asumir la realidad a la que le abocaba su cuerpo y en rueda de prensa advirtió que el final de su carrera estaba cerca. Fue en mayo pasado cuando indicó que el curso había terminado para él y que su intención era volver a estar sano.

  • Novak Djokovic (2).jpg
    Novak Djokovic //
    Foto: AFP
    Deportes

    Regresó Novak Djokovic: el serbio se coronó campeón del Masters 1000 de Roma por sexta vez

    El jugador serbio, a punto de cumplir 35 años, es el que más Masters 1.000 acumula de la historia con un total de 37. Además, es el único que ha ganado los nueve torneos de esa categoría.

  • Alexander Zverev.jpg
    Alexander Zverev //
    Foto. AFP
    Deportes

    Masters 1000 de Roma: Alexander Zverev avanzó y logró su victoria 100 en el torneo de tenis

    El alemán venció al australiano Alex de Miñaur 6-3, 7-6 y avanzó a los cuartos de final.

  • Fórmula 1 (1).jpg
    Leclerc y Vesrtappen //
    Foto: AFP
    Deportes

    Red Bull y Ferrari, la carrera por liderar la general de la Fórmula 1 en el GP de Miami

    Leclerc y Ferrari dominan las clasificaciones de pilotos y constructores, con 27 y 11 puntos de ventaja respecto a Verstappen y Red Bull en la Fórmula 1.

  • Tenis.jpg
    Nadal, Djokovic y Alcaraz //
    Fotos: AFP
    Deportes

    Masters 1000 de Madrid: Rafa Nadal, Djokovic y Alcaraz se roban las miradas en territorio español

    El cartel del torneo es inmejorable. Están prácticamente todos en la relación de inscritos de este Masters 1000, el segundo en tierra y el cuarto de la temporada.

  • Carlos Alcaraz (2).jpg
    Carlos Alcaraz //
    Foto: AFP
    Deportes

    Carlos Alcaraz, el tenista más joven en entrar en el top 10 de ATP desde Nadal en 2005

    El joven prodigio dio un paso más en su triunfal inicio de temporada al conquistar el Torneo ATP 500 de Barcelona.

  • cabal-y-farah-subcampeones.jpg
    Cabal y Farah durante la final del Masters 1000 de Montecarlo.
    Foto: Twitter ATP.
    Deportes

    Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, subcampeones del Masters 1000 de Montecarlo

    El próximo reto de los colombianos será el ATP 500 de Barcelona.

  • Alejandro Davidovich (1).jpg
    Alejandro Davidovich //
    Foto: AFP
    Deportes

    Alejandro Davidovich, el primer finalista del Masters 1000 de Montecarlo

    El tenista español venció en la semifinal al búlgaro Grigor Dimitrov y espera a Zverev o Tsitsipas en la gran final.

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