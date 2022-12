Solución para Bogotá no es poner semáforos en cada esquina: concejal Rodríguez

La concejal de Bogotá por la Alianza Verde Diana Alejandra Rodríguez estuvo en Autos y Motos contando su experiencia en los estudios sobre la movilidad de la capital del país.

Según manifestó, propuso la creación de concejos locales de movilidad, “que básicamente buscan articular la participación ciudadana con las entidades del Distrito para tener solución efectiva en temas de movilidad”.

Además confesó que está en contra de algunas de las medidas del IDU para mejorar la movilidad en Bogotá.

“Una de las discusiones que hemos tenido con el director del IDU es que la solución para Bogotá no es poner semáforos en cada esquina, así se ponga semáforos en cada esquina eso tiene que tener una solución integral, a Bogotá le hace falta volver al tema de la seguridad ciudadana”, manifestó.

Además, aseguró que uno de los grandes problemas es que al Distrito no llegan los requerimientos pequeños de la ciudadanía, por lo que las soluciones en los barrios de Bogotá no llegan pronto, pues la administración se centra en los macroproyectos que, aunque también ayudan, no acaban el problema.