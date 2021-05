Sufrimos sin necesidad, debimos hacer 2 o 3 goles: técnico de La Equidad sobre paso a semifinales

Alexis García, director técnico de La Equidad , habló en #BlogDeportivo sobre su paso a semifinales de la liga colombiana.

García explicó cómo fue el desarrollo del partido ante Atlético Nacional que terminó en un empate.

Malas decisiones

"Hubo muy malas decisiones, debimos haber hecho como 2 o 3 goles y sufrimos sin necesidad. Uno siempre que cierra los ojos se imagina los partidos más suaves para no sufrir antes de tiempo

El partido

"El primer tiempo no lo jugamos como lo planeamos. Nos metimos muy atrás, nos faltó manejar la pelota. Nos defendimos muy cerca del arco, que no era la intención", relató García.

¿Perdió la fe en algún momento del partido?

"Seguro que no, este es un equipo que te invita a creer, a soñar por la sintonía que hay adentro. Me quedó del partido una gran alegría y un gran respeto. Nacional no es cualquier pintado. Nacional nos atacó con siete hombres haciendo un ataque bien interesante", enfatizó.

