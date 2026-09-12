Suspención temporal de Alianza Valledupar vs. Junior por disturbios en el estadio Armando Maestre

El partido entre Alianza Valledupar y Junior de Barranquilla, correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026, tuvo que ser interrumpido este sábado 12 de septiembre debido a disturbios protagonizados por aficionados en el estadio Armando Maestre de Valledupar.

El encuentro transcurría con normalidad hasta los últimos minutos, cuando se registraron incidentes en la tribuna oriental, donde se encontraban seguidores del equipo barranquillero. La situación obligó a la intervención de la Policía y generó la suspensión temporal del compromiso.

Para ese momento, Alianza Valledupar se imponía 1-0, gracias al gol marcado por Ever Meza.

Bengalas y enfrentamientos en la tribuna

Los problemas comenzaron durante el tramo final del encuentro, sobre el minuto 80. De acuerdo con las primeras informaciones, se presentaron enfrentamientos entre algunos hinchas del Junior y miembros de la Policía.

La situación escaló con el lanzamiento de bengalas y el intento de algunos aficionados de ingresar al terreno de juego. Ante los disturbios, las autoridades tuvieron que intervenir para controlar la situación y evitar que los incidentes se extendieran a otras zonas del estadio.

#atención🚨🥲Suspenden el partido entre Junior y Alianza en Valledupar porque desadaptados invadieron el campo.



Los vallenatos ganaban 1x0 pero tenían un jugador menos. pic.twitter.com/mpBD9Qfl9s — EL PILÓN (@El_Pilon) September 13, 2026

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Debido a ello, la situación obligó a detener las acciones cuando transcurría el minuto 80 del partido, mientras las autoridades trabajaban para recuperar el control del escenario deportivo.

La interrupción se prolongó durante más de 20 minutos. Durante ese periodo, policías adelantaron el desalojo de la tribuna oriental, mientras los jugadores permanecían a la espera de una decisión sobre la continuidad del compromiso.

Una vez controlada la situación y despejada la zona afectada, el encuentro pudo reanudarse para completar los minutos restantes.

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A lo último, el marcador no sufrió modificaciones después de la reanudación. Alianza Valledupar mantuvo la ventaja 1-0 sobre Junior, el equipo local consiguió quedarse con los tres puntos, mientras el visitante deberá buscar puntos en las próximas fechas para salir de la parte baja de la clasificación.