Tchouaméni trabaja con el grupo mientras Valverde sigue de baja

El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni se entrenó este viernes con normalidad, un día después de del altercado con su compañero Federico Valverde que acabó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo cranoencefálico.

Tchouaméni estuvo presente en la práctica, a la que faltó el Pajarito por tener que guardar "entre 10 y 14 días de baja", tal como informó el jueves el club, que ha abierto expediente a ambos futbolistas.

Aunque los medios informaron de una pelea entre el uruguayo y el francés, Valverde aseguró en un mensaje en Instagram que sólo fue una discusión, sin que llegaran a las manos.

Durante la disputa, "golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente", afirmó Valverde, que tuvo que ser atendido brevemente en un centro hospitalario cercano al centro de entrenamiento del Real Madrid.



Federico Valverde Foto: AFP

Tanto el uruguayo como el francés están pendientes de los resultados de sendos expedientes disciplinarios abiertos por el club, que podrían desembocar en una sanción.

El incidente se produjo a apenas cuatro días del Clásico liguero del domingo contra el Barcelona, en el que el Real Madrid intentará retrasar el título liguero de los azulgranas.

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El astro francés Kylian Mbappé, que sale de lesión, estará disponible para el encuentro, aunque está por ver si saldrá de inicio o desde el banquillo. Este viernes Mbappé "completó parte del entrenamiento con el grupo", informó el Real Madrid, como ya había hecho el jueves.

A once puntos del Barcelona a falta de cuatro jornadas y doce puntos por disputar para el final de LaLiga, sólo una victoria merengue puede impedir que el Barça revalide su título liguero.