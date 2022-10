Tino Asprilla reveló por qué mostró sus partes intimas en partido con Colombia

Faustino Asprilla, quien se convirtió en un de los goleadores más queridos de la Selección Colombia en la historia, se refirió al incómodo momento en el que sus partes íntimas quedaron al descubierto durante con un partido amistoso.

En un partido preparatorio en Bogotá entre la Selección Colombia y Chile en junio de 1993, el Tino Asprilla fue captado cuando, sin darse cuenta, mostró sus partes íntimas, todo porque el jugador no llevaba puesta ropa interior en el encuentro.

Según el exjugador, cuando vestía la camiseta del Parma de Italia, el equipo se encargaba de todo lo correspondiente a su indumentaria, incluida la ropa interior. No obstante, para el partido amistoso que disputaría con Colombia, se olvidó de llevar los bóxer para jugar.

“Cuando yo fui a Parma me acostumbré a que allá daban todo. Yo mandé toda mi ropa para el aeropuerto, me quedé con los pantaloncillos de viajar, como no los quise sudar, dije ‘juguemos así, la pantaloneta es larga’, después del partido me di cuenta de que la pantaloneta no era tan larga como creía”, confesó.

De lo que no se percató el exdelantero es que la pantaloneta no le cubrió todas sus partes íntimas, por lo que una reportera logró capturar el momento en el que salió a relucir toda la intimidad del vallecaucano.

“No sé cómo me concentré ese día, todo el tiempo me la pasé bajándome la pantaloneta. Cuando vi la foto me asusté, yo estaba en Tuluá y la vi en un periódico, pensé que era mentira. Después sacaron un póster y una vez, cuando fui a la peluquería me enteré que los peluqueros tenían ese póster pegado en sus casas”, contó entre risas.

Reviva aquí la anécdota del Tino Asprilla en Blog Deportivo:

