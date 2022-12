Todo listo para el V Premio Regional de Tractomulas - Transmipartes 2016

Entre el sábado 8 y el domingo 9 de octubre en la pista de Cavasa, al norte del Valle del Cauca, se celebrará el V Premio Regional de Tractomulas - Transmipartes 2016.



El evento incluye pruebas de velocidad y habilidades como slalom, frenado y manejo en reversa.



Las competencias arrancan a las 9:00 de la mañana.



Escuche en este audio más información sobre las noticias del mundo automovilístico:



-En el “Salón del Automóvil de París”, Renault presentó a la prensa especializada mundial una nueva versión del ZOE que dobla en autonomía a la actual, lo que le permitirá ofrecer un interesante recorrido urbano con 320 kilómetros de autonomía en condiciones reales de circulación. En este capítulo el Zoe le competirá al Bolt, con 383 km de autonomía, y al Opel Ampera-e, capaz de recorrer 300 km con una sola carga.



-Por irreverente y aventurero, las directivas del grupo Chrysler nombraron al actor Diego Cadavid, nuevo embajador de Jeep Renegade para Colombia. La iniciativa, que hace parte de las actividades programadas para la introducción de este modelo, marca el comienzo de la gran campaña con la que Jeep busca inspirar y motivar a una nueva generación de aventureros.



-Mercedes-Benz presentó en el “Salón Internacional de Vehículos Comerciales 2016” que se celebró en Hannover, el futuro de los camiones 100% eléctrico, su Mercedes-Benz Urban eTruck. El prototipo se dio a conocer a finales del pasado mes de julio y ahora se ha presentado oficialmente, aunque habrá que esperar hasta el 2020 para verlo en el mercado. El vehículo de tres ejes tiene un peso total autorizado de 26 toneladas y produce cero emisiones. Estará propulsado por dos motores 100% eléctricos que juntos alcanzan 339 caballos de potencia.



-Nissan ha sido destacada con el Premio “Smart Mobility 2016” en Mallorca. La iniciativa ha desarrollado, a nivel comercial, una red de 6 puntos de carga rápida en forma de malla, que permitirán a cualquier vehículo eléctrico recorrer toda la isla con seguridad. La participación activa de la marca en el “Smart Destination Congress 2016” se complementó con su condición de Vehículo Oficial, en virtud de la cual proporciona una flota de su modelo 100% eléctrico Nissan Leaf para cubrir todas las necesidades de movilidad de la organización.



-El Club Saltamontes 4x4 realizará este domingo la IV Válida del Campeonato Nacional de Camper Cross en la pista 4x4 del Autódromo de Tocancipá a partir de las 10 a.m. La válida que se disputará a tres series de 15 minutos cada una, sin contabilizar neutralizaciones, iniciará hacia las 10:00 a.m. con la tanda de clasificaciones y hacia las 11:00 a.m. se largará la primera serie.



-Fernando Medina lidera con sólo 10 puntos de ventaja sobre la dupla de Alejandro Orjuela y su hijo, del Cardioalejo Team, mientras en el tercer puesto está la tripulación de Harold Sánchez a cuatro puntos del segundo.



