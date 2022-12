‘Todo por Julieta’, la campaña solidaria por la hija de Andrés Felipe González

Andrés Felipe González, exjugador del América, Santa Fe, Colo Colo, entre otros, habló en Blog Deportivo de ‘Todos por Julieta’, un evento que realizará este miércoles en la ciudad de Cali en el que se buscar recolectar recursos para ayudar a su hija a superar la enfermedad que padece desde su nacimiento.

“Ahí vamos, estamos luchando y nos sentimos muy honrados del recibimiento que ha tenido la campaña de Julieta, con muchos nervios, cual previa de final, pero confiando que todo saldrá bien hoy”, expresó.



González explicó cuál es la situación de su hija tras las complicaciones que vivió su esposa durante el embarazo. “Mi esposa sufrió un paro cardiorrespiratorio a las 32 semanas de gestación, alcanzó a fallecer por unos segundos, y todo eso ocasionó una falta de oxígeno, que finalmente el diagnóstico fue una parálisis cerebral”.



“Julieta tiene 5 años y todavía no se sienta, no come por su boquita, no habla, pero es una niña que está aquí, interactúa con uno, nos reconoce”, añadió.



A la subasta, que busca recolectar fondos para un tratamiento de células madre en Bogotá, se han sumado varias figuras del fútbol mundial como Falcao García, David Ospina, Luis Fernando Rueda, Pablo Dybala, entre otras estrellas.

