Tom Dumoulin cambia de equipo

El holandés Tom Dumoulin, ganador del Giro de Italia-2017 y segundo en el Tour de Francia-2018, dejará el equipo Sunweb para unirse al Jumbo-Visma, anunciaron ambos equipos este lunes.

"Luego de una trayectoria increíble de 8 años con muchos éxitos, el Team Sunweb y Tom Dumoulin se separarán al final de la temporada 2019", dijo el equipo Sunweb en un comunicado en su página web, pese a que al holandés (28 años) le quedaban dos años de contrato.

Unos minutos después de este anuncio, el conjunto Jumbo publicó un video en sus redes sociales en el que daba la "Bienvenida (a) Tom". "A partir de ahora, no luchamos los unos contra los otros, sino los unos con los otros. Juntos", escribió Jumbo en Twitter sin dar más información.

De acuerdo con el periódico holandés De Telegraaf, Dumoulin firmó un contrato para las tres próximas temporadas con el equipo de Primoz Roglic, 4º del Tour de Francia-2018, y Steven Kruijswijk, tercero en la edición de 2019.

Ausente este año de la ronda gala por una lesión en la rodilla, que le obligó a abandonar en pleno Giro, Dumoulin se encontrará en el Jumbo con un equipo más preparado que el Sunweb para imponerse por fin en París.

"Luego de la decepción de haberme perdido el Tour y de recuperarme en casa en mi sofá, empecé a pensar que podría ser refrescante un nuevo ambiente", explicó el campeón del mundo de contrarreloj en 2017.

"Se me hace difícil marcharme", aseguró el nacido en Maastricht. "Mi corazón está aquí y hemos conseguido juntos grandes cosas de las que estoy muy orgulloso. En el Sunweb he demostrado que es posible ganar una Gran Vuelta con este equipo y no dudo que podría hacerlo de nuevo con ellos".

