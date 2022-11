¡Tome nota! Así se jugarán los cuartos de final de la Liga Águila

Jugada la última fecha de la Liga Águila, se terminaron de conocer los ocho equipos clasificados a la ronda final de la Liga Águila.

Millonarios, que tenía una gran opción, cayó en el clásico ante Santa Fe y, pese a que se le dieron algunos resultados, terminó eliminado a manos del rival de patio.

Once Caldas perdió ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja 4-1 y, aún con la goleada, clasificó y jugará la ronda final del rentado nacional.

Así las cosas, Nacional, Medellín, Deportes Tolima, Huila, Junior, Deportivo Cali, Patriotas y Once Caldas lucharán por la estrella de mitad de año.

Así quedaron ubicados los ocho mejores del rentado nacional:

1. Nacional 38 puntos

2. Medellín 35

3. Tolima 33

4. Huila 30 pts + 8

5. Junior 30 pts +3

6. Cali 29 pts + 9

7. Patriotas 29 pts -1

8. Once Caldas 27

Así se jugarán los cuartos de final de la Liga Águila:

Nacional Vs Cali

Medellín vs Junior

Tolima vs Once Caldas

Huila vs Patriotas

Así las cosas, el ganador de la llave A (Cali vs. Nacional) se enfrentará al ganador de la llave D (Patriotas vs. Huila).

Asimismo, el ganador de la llave B (Junior vs. Medellín) se enfrentará al ganador de la llave (Once Caldas vs. Tolima).