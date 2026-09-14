Toyota consigue su 10 campeonato mundial de WRC tras victoria de Solberg en el Rally de Chile

El prodigio sueco Oliver Solberg lideró de principio a fin la etapa del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en Chile, donde Toyota se consagró campeona de constructores este domingo, a falta de dos paradas para el final.

Solberg, de 24 años, es tercero en la clasificación general provisional con 209 puntos, al acecho del líder, el británico Elfyn Evans (230), que acabó quinto pero se acercó a su primera consagración mundial.

Al asegurar el título, a la espera de las etapas en Italia y Arabia Saudita, Toyota se convirtió en la marca más laureada del WRC con diez coronas, las mismas que Lancia.

El fabricante japonés obtuvo su sexta estrella consecutiva en una carrera en la que las averías y los abandonos fueron legión.



La parada chilena, celebrada durante tres días, fue la decimosegunda prueba del WRC. Tuvo 16 tramos especiales cronometrados a lo largo de 311 km de pistas de tierra y lodo en la región del Biobío.

Hijo del campeón mundial noruego Petter Solberg, Solberg superó en suelo austral a su compañero de equipo en Toyota, el nueve veces campeón del mundo francés Sébastien Ogier, mientras que otro galo, Adrien Fourmaux (Hyundai), se adjudicó el tercer puesto.

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"Este fin de semana ha sido perfecto", destacó el ganador, que se dio a conocer en la categoría principal del WRC gracias a una inédita y brillante victoria en enero en el mítico Montecarlo.

Después "el año ha tenido altibajos, pero el equipo siempre me ha apoyado y siempre ha creído en mí (...). Ahora ya puedo centrarme en mi trabajo", agregó el joven junto a su copiloto británico, Elliott Edmondson, desde el techo de su GR Yaris.

El rival más cercano de Evans y su Toyota en la general, el finlandés Sami Pajari, segundo con 213 unidades, fue cuarto.

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Pajari ganó la pasada etapa, en Paraguay, cuando se convirtió en el primer piloto en lograr tres victorias consecutivas en el campeonato.

El título de 2026 se decidirá entre Evans y Pajari, con Solberg a la caza, en las carreras italiana o saudita. La celebración de esta última está por definir.