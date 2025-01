¿Triples en la NBA están “arruinando” los partidos? El promedio de equipos es histórico

Los equipos de la NBA promedian más de 37,5 tiros de tres puntos por partido en esta temporada. El curso pasado eran 35,1 por encuentro. Hace diez años eran 22,4. ¿La NBA usa o abusa del triple? ¿El juego se beneficia o sale perjudicado? ¿Son más bonitos los partidos con más anotaciones? Son solo algunos elementos que alimentan un debate que viene de lejos en el baloncesto estadounidense.

Ya sea la revolución de Steph Curry, el mejor lanzador de triples de la historia, un frío análisis de los números por parte de los entrenadores, dispuestos a asumir el riesgo de tiros más complicados, pero con mejor premio (3 en vez de 2 puntos), o una fisiológica evolución del juego, lo habitual en los últimos es asistir a partidos de temporada regular con resultados muy abultados.

El último jueves, Steph Curry selló un espectacular ocho de ocho desde el arco en la victoria de los Warriors contra los 76ers. El Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers de hace pocos días acabó con victoria visitante por 149-135. 284 puntos anotados en total.

STEPHEN CURRY ha sentido EL PICORCITO 😱



🛸30 puntos

🛸¡8 DE 8 TRIPLES!

🛸10 asistencias

🛸6 rebotes



De esas actuaciones que uno debe saborear bien. pic.twitter.com/jk6UvBUAS8 — NBASpain (@NBAspain) January 3, 2025

Los Boston Celtics, vigentes campeones, igualaron este año el récord de triples anotados en un partido (29) y lanzan más de 50 por encuentro. Este jueves frente a los Minnesota Timberwolves, tiraron 57 veces desde el perímetro.

En los últimos seis años, las 30 franquicias de la NBA promediaron más de 100 puntos por partido.

Opiniones encontradas

Shaquille O'Neal, legendario pívot y ahora comentarista para la cadena TNT, manifestó recientemente su malestar y consideró que parte de la responsabilidad es de Steph Curry.

Publicidad

"Siempre ocurre lo mismo, todos hacen las mismas jugadas. Steph Curry y estos chicos lo arruinaron. No me molestaba que Golden State lanzara tantos triples en su momento, pero no todos los equipos son lanzadores de triples", consideró O'Neal, quien añadió que "todos quieren ser como Steph Curry, pero no todos lo son".

"Por eso los números de seguimiento están bajando. Esta gente tiene que espabilar porque si los números de seguimiento bajan, también el dinero va a bajar", añadió 'Shaq'.

Publicidad

No todos comparten esta opinión. Joe Mazzulla, técnico de los Celtics, no cree que un aumento en las anotaciones sea necesariamente negativo.

El preparador de Boston tomó a la NFL, la liga de fútbol americano, como ejemplo y dijo que, aunque las anotaciones estén aumentando también en ese deporte, en ese caso no se interpreta como un problema.

Publicidad

El caso, en números

Ante estas opiniones encontradas, estos son algunos números que explican el fenómeno.

Hasta este jueves, las franquicias de la NBA intentaban un promedio de 37,58 triples por encuentro. Los Celtics lideraban la liga con 50,3 intentos por partido. Son la única franquicia que rompe la barrera de los 50 tiros desde el arco.

Publicidad

El cambio respecto al año pasado no es particularmente importante. En 2023-2024 hubo un promedio de 35,1 intentos tiros de tres puntos por partido, con los Celtics de nuevo al frente con 42,5. En 2022-2023, hubo 34,2 por encuentro. En ese caso, los Warriors lideraron la tabla con 43,2 intentos de media.

Sin embargo, si se miran los datos de hace diez años, el cambio es notable. En el curso 2014-2015 hubo 22,41 intentos de tres puntos por partido.

Publicidad

Intensidad defensiva

Al margen del malestar o aprecio de este cambio de estrategia, un problema reconocido es el nivel competitivo y la intensidad defensiva en los partidos de temporada regular.

Ante un curso de 82 partidos, los jugadores intentan preservar su salud para llegar más en forma a los 'playoffs'. El poco compromiso defensivo y las 'rotaciones' en caso de 'back-to-back' (partidos en días consecutivos) son temas que la NBA estudia desde hace años.

Publicidad

Como parte del nuevo convenio colectivo acordado en 2023, la NBA introdujo unas reglas más estrictas para fomentar la participación de los jugadores, en particular los más representativos de la liga, en la temporada regular.

Entre ellas, a partir de 2023 se exige un mínimo de 65 partidos disputados, con al menos veinte minutos en pista, para que un jugador pueda optar a los premios de fin de año.

Publicidad

En el intento de animar la campaña regular, la NBA lanzó además el año pasado la 'NBA Cup', un torneo dentro de la temporada que se disputa entre noviembre y diciembre con importantes alicientes económicos. En sus primeras dos ediciones, los encuentros correspondientes a este torneo han visto un notable aumento en el nivel competitivo.

76.000 millones para los derechos TV

Y aunque en el entorno de la liga existe debate sobre la evolución del juego, los 76.000 millones de dólares de ingresos previstos por el nuevo contrato de derechos televisivos firmado en julio de 2024 con The Walt Disney Company, NBCUniversal y Amazon Prime Video demuestran que el interés por el baloncesto estadounidense no baja.

Publicidad

Este acuerdo entrará en vigor a partir de la temporada 2025-2026 y verá la llegada del gigante del streaming Amazon Prime Video, que podrá difundir en streaming la Copa de la NBA, el 'play-in' y partidos del jueves y viernes.

El acuerdo con Amazon, valorado en 1.800 millones de dólares, marca el fin del vínculo entre Warner Bros. Discovery y la NBA, que desde 1988 era uno de los baluartes televisivos de la liga con programas de éxito como "Inside the NBA" con Charles Barkley, Shaquille O'Neal y Kenny Smith en el canal TNT.