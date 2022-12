Un Casillas más político: el portero se presentará a las elecciones de la RFEF

El exarquero de la selección española, Iker Casillas, planea presentarse a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), informan este miércoles los diarios españoles.

Casillas comunicó al Consejo Superior de Deportes (CSD) español su intención de concurrir a las elecciones de la RFEF, informó la radio Cadena Ser en la noche del martes al miércoles.

Según este medio, Casillas "ha tomado la decisión de presentarse" a las elecciones y se lo comunicó a la presidenta del CSD y secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano.

Contactado por la AFP, el CSD no hizo por ahora ningún comentario.

El diario AS afirmó por su parte, citando fuentes del CSD, que hubo una "reunión entre Lozano y Casillas".

Según AS, sus fuentes "no han precisado si en el transcurso de la misma Casillas manifestó su deseo inequívoco de presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF", aunque el guardameta del Porto se interesó por saber si habrá o no adelanto electoral, lo que apuntaría a su deseo de concurrir a las mismas.

El diario catalán Mundo Deportivo también informa de la reunión de Casillas con el CSD precisando que "fue Casillas el que demandó esa cumbre".

El nombre de Casillas como oponente del actual presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en las elecciones federativas suena ya desde finales del año pasado.

Las elecciones, que todavía no han sido convocadas, deberían celebrarse, según la reglamentación vigente, en el segundo semestre del año, tras los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sin embargo, la actual dirección federativa ha solicitado al CSD adelantarlas al primer semestre alegando la celebración de la Eurocopa del 12 de junio al 12 de julio.

