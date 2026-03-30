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Blu Radio  / Deportes  / Verstappen arremete contra la Fórmula 1 y deja su futuro en el aire: ¿se retirará?

Verstappen arremete contra la Fórmula 1 y deja su futuro en el aire: ¿se retirará?

Entrevistado por la BBC, Verstappen reiteró que no encuentra "ningún placer en la nueva F1", es decir, al reglamento que rige ahora el campeonato del mundo.

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