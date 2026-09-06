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Blu Radio  / Deportes  / Video: el impactante accidente que sufrió Charles Leclerc en el GP de Italia

Video: el impactante accidente que sufrió Charles Leclerc en el GP de Italia

En un video difundido en redes sociales se observa al conductor cuando, junto a los otros corredores, gira en una curva y en poco tiempo pierde el control de su vehículo, lo que lo lanza en dirección contraria de manera repentina.

Choque de Charles Leclerc.jpg
Choque de Charles Leclerc.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

El Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula 1, que se disputó este domingo 6 de septiembre en el circuito de Monza, tuvo que ser interrumpido, con bandera roja, a causa del accidente de Charles Leclerc de Ferrari.

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Leclerc ya había ganado en Monza, por segunda vez, hace dos años, en esta carrera salió de tercero, pero terminó perdiendo el control de su Ferrari en la tercera de las 53 vueltas a las que está prevista la carrera y chocó contra las barreras en la Parabólica, la última de las once curvas de la pista.

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En el video difundido por la cuenta oficial de la Fórmula 1 se observa al conductor cuando, junto a los otros corredores, gira en una curva y en poco tiempo pierde el control de su vehículo, lo que lo lanza en dirección contraria de manera repentina.

Leclerc terminó chocando de lado contra la barrera a una velocidad aproximada de 250 kilómetros por hora, un impacto de 50 G de fuerza, según indicaron medios locales.

La carrera se reanudó una vez fueron reparados los desperfectos provocados en las barreras de protección por el coche. Leclerc salió por su propio pie del Ferrari y aparentemente no tuvo lesión alguna.

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No obstante, al piloto se le vio algo afectado por el choque, pues se sentó en una zona verde a un lado de la pista, donde los paramédicos lo atendieron y le proporcionaron agua.

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En el momento de la interrupción, el británico George Russell (Mercedes) lideró la prueba por delante del francés Pierre Gasly (Alpine), que había salido desde la 'pole'; y el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue tercero, un puesto por delante del otro Alpine, el del argentino Franco Colapinto.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); líder del Mundial, que, por sanción, salió desde el decimonoveno puesto, ocupó la duodécima plaza en una carrera en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón del mundo asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) -que salió desde el 'pit lane'- fueron decimosexto y vigesimoprimero, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) decimoséptimo.

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